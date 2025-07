Mit knapp zwei Promille in Autounfall verwickelt

An Ort und Stelle den Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung bezahlen musste ein 30-jähriger ungarischer Staatsbürger am Mittwochabend. Er war in Eugendorf in einen Unfall mit Sachschaden verwickelt und wirkte für die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, offensichtlich betrunken.