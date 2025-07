Einschränkung durch Radrennen und autofreien Tag

Im Rahmen der Stadt Salzburg-Etappe der Radsportveranstaltung „Tour of Austria“ kommt es am Freitag, 11. Juli, auf der Gaisberg Landesstraße zu Verkehrsmaßnahmen. Diese ist an diesem Tag von 6 bis 18.30 Uhr zeitweise und abschnittsweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Vom Fahrverbot ausgenommen sind Fahrzeuge der Teilnehmer der Sportveranstaltung sowie der Shuttleverkehr von Albus, der nach einem eigenen Sonderfahrplan geführt wird.