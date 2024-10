Zerschlagene Hoffnungen

Es ist so eine Krux mit dem Friedensnobelpreis. Allzu oft war die Vergabe in der Vergangenheit mit großen Hoffnungen verbunden, die sich dann aber zerschlagen haben. Das aktuell wohl präsenteste Beispiel ereignete sich im Jahr 1994, als die Auszeichnung vom norwegischen Nobelkomitee an Palästinenserführer Yassir Arafat sowie die beiden israelischen Politiker Schimon Peres und Jizchak Rabin für den Abschluss des Osloer Abkommens vergeben worden ist.