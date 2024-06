Keine Entscheidung über Rückkehr von IS-Anhängerin

Diese Entscheidung sei „rechtswidrig, insbesondere für die beiden Söhne von G“, sagte Anwältin Doris Hawelka. Am 28. Juni 2014 reiste Maria G. von Salzburg in die Türkei. Sie sei damals nur 17 Jahre alt gewesen. Die Reise führte G. damals weiter nach Syrien, wo sie sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen hat. Dort brachte sie zwei Kinder zur Welt. Vor fünf Jahren wurde sie schließlich bei Kampfhandlungen gegen den IS gefangen genommen, seit September 2020 ist sie in einem Lager.