„Wollen mit einheimischen Spielerinnen spielen“

Das ist unser klarer Plan. Wir haben nicht die Ressourcen von Internatsplätzen, dass wir Spielerinnen aus anderen Ländern holen können. Letztes Jahr haben wir nur aus dem Umkreis von 50 Kilometer welche verpflichtet. Heuer haben wir sechs Internatsplätze für Spielerinnen aus Tirol, Vorarlberg und Kärnten, auch weil sie in diesen Bundesländern überhaupt keine Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Das Ziel muss es sein, dass wir mehr Breite an Spielerinnen haben in Österreich. Nicht nur für die Bundesliga, sondern auch für kleinere Ligen. Bei uns gibt es ca. 15.000 Spielerinnen, in den Niederlanden ca. 100.000 oder in der Schweiz etwa 50.000. Da sind wir schon weit hinten. Und klar ist: Je mehr Spielerinnen, desto mehr Talente haben die Klubs zur Verfügung.