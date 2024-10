Junge Bande zog im Innviertel Drogenhandel auf

Anfang Mai 2024 kam es in Braunau zu einer Nachfahrt, bei der sieben Insassen in einem Pkw vor einer Zivilstreife flüchten wollten. Während der Nachfahrt warfen die Pkw-Insassen mehrere Suchtmittelpakete aus dem Wagen. Nach mehreren durchbrochenen Straßensperren konnte der Lenker schlussendlich in St. Johann am Walde angehalten werden. Im Kofferraum des Pkw befand sich ein erst im März 2024 aus der Haft entlassener 16-jähriger Rumäne aus Mattighofen, der wegen Suchtmittelhandel bereits verurteilt worden war.