Warten auf Bescheid für den Hochwasserschutz

Es ist mittlerweile eine lange Geschichte um den Schutz. „Dieser wurde bereits im Jahr 2013 von der Stadt angegangen“, so Pieringer. Er selbst war damals noch Vize-Bürgermeister der Wallerseestadt. Seit er 2019 das höchste Amt übernahm, kam mehr Schwung in die Thematik. Schnell gab es einen klaren Plan. Dieser scheiterte aber an der Zustimmung zweier Grundbesitzer. Erst nach der beschlossenen Zwangsdienstbarkeit im Dezember 2020 konnte die Planung fortgesetzt werden.