Landesrat drängt beim Hochwasserschutz zur Eile

„Für alles, was über ein 100-Jährliches hinausgeht, ist der Umbau der Salzach dringend notwendig. Da sind wir dran“, erklärt Schwaiger. Der Landesrat spricht das Projekt in der vom Land in einer umstrittenen Aktion gekauften Antheringer Au an, sowie ein Projekt im Süden der Stadt, von der Nonntaler Brücke flussaufwärts bis zum Kraftwerk Urstein.