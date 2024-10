Kunst mit Klassengeist: Schüler übten Solidarität

Vor etwas mehr als einem Monat hat im Burgenland wieder die Schule begonnen. Damit sich die Schüler in der neuen Umgebung schnell zurechtfinden und als Klasse zusammenwachsen können, stand in in der Mittelschule in Oberpullendorf in den vergangenen Wochen alles im Zeichen des Gemeinschaftsgefühls.