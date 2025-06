Kalch: Skurriler Streit um nicht gemähtes Unkraut

Fahrbahn zu schmal

Den Beschluss zum Verkauf habe man aufgehoben, weil die Fahrbahn zu schmal für einen großen Traktor oder Lkw sei. Wenn der Nachbar dann beispielsweise eine Lieferung bekäme, wäre die der Lkw nicht mehr auf öffentlichen Grund ausweichen können, sondern müsste über den Privatgrund von Meitz fahren – was diesem wahrscheinlich nicht so gefallen würde, so Pock.