Hamas wird „wie Phönix aus der Asche auferstehen“

Die Gruppe habe zwar schwere Verluste erlitten, sie rekrutiere aber weiterhin Kämpfer, stelle Waffen her und werde „wie Phönix aus der Asche“ auferstehen, sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hamas sei immer noch zum Kampf in der Lage und könne Hinterhalte gegen israelische Truppen planen.