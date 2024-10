Die zwei „Haken“ bei den Metaller-KV-Erhöhungen

Bei den Metallern stehen die Lohnerhöhungen in diesem Herbst bereits fest: Wie die „Krone“ berichtete, fällt das Plus diesmal auf den ersten Blick üppig aus. Doch der Teufel steckt im Detail. Wir beleuchten, warum nicht alle knapp 200.000 Beschäftigten in der Metallindustrie gleich profitieren.