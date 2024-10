Binder+Co: „Können nur halbes Jahr vorausschauen“

Millionen-Investitionen in Gleisdorf

Trotz der Herausforderungen geht Pfeffer von einem „starken Jahr 2024“ auf. Stolz ist man auch auf die hohen Investitionen, die in den vergangenen drei Jahren in Gleisdorf getätigt wurden. Alleine heuer waren es acht Millionen Euro. Nach Hallen und Anlagen lag in diesem Jahr der Schwerpunkt auf der Abkehr von fossilen Brennstoffen: Auf den Hallendächern wurden Photovoltaik-Anlagen errichtet (etwa 40 Prozent der benötigten Energie werden somit selbst erzeugt), seit der Vorwoche ist der Industriebetrieb auch ans Fernwärmenetz angeschlossen: Das ersetzt eine Erdgas-Heizung.