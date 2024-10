Trump über Migranten: „Bringen schlechte Gene“

Apropos Mexiko: Der Republikaner hat auch eine massive Verschärfung seiner protektionistischen Handelspolitik angekündigt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin drohte er am Sonntag mit Zöllen von bis zu 200 Prozent auf aus Mexiko importierte Fahrzeuge. „Wir werden nicht zulassen, dass diese Autos in die Vereinigten Staaten kommen“, sagte Trump auf einem Flughafen in Juneau im Bundestaat Wisconsin.