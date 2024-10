Vance: Gott hat Trumps Leben gerettet

Wie berichtet, hatte ein Attentäter Mitte Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler auf Ex-Präsident Trump geschossen. Der 78-Jährige wurde von einer Kugel am rechten Ohr verletzt. Ein Besucher kam ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Der Täter wurde daraufhin von Sicherheitskräften getötet. Am Samstag reisten sowohl Trump als auch US-Vizepräsidentschaftskandidat an den Ort des Geschehens.