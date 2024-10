LeBron James: „Für einen Vater bedeutet das alles“

Im Vorjahr Herzstillstand erlitten

Unter anderem vier NBA-Titel und drei olympische Goldmedaillen hat LeBron James gewonnen, er steht vor seiner 22. Saison als Profi – in der er mit seinem Sohn auch Pflichtspiele bestreiten will, die erste Chance dazu gibt es am 22. Oktober gegen Minnesota. Was durchsickerte: Der Senior soll darauf bestehen, dass ihn der Sohn im Spiel nicht mit „Dad“ anspricht! Wobei die Entwicklung von Bronny, der wohl hauptsächlich im Nachwuchsteam der Lakers zum Einsatz kommen wird, erstaunlich ist, hatte er doch im Sommer 2023 infolge eines angeborenen Herzfehlers einen Herzstillstand erlitten.