Wohnungsnotstand: Ein Begräbnis erster Klasse

Für wen baut die Stadt?

Der Grund dafür könnte auch an den harten Fakten liegen. Die Zahl der wahlberechtigten österreichischen Staatsbürger in Innsbruck ist in elf Jahren um 6500 Personen oder 7,4 Prozent gesunken (Zahlen Landtagswahl 2013 und Nationalratswahl 2024). Gleichzeitig wurden in diesem Zeitraum 3000 Stadtwohnungen neu errichtet und vergeben. Aber an wen? Für wen baut die Stadt?