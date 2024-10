Wohnbauförderung neu: Eigentum und Deutschpflicht

Sanierung: Die Sanierungsförderung lief in diesem Jahr wegen zu großer Nachfrage bereits aus dem Ruder. Mehr als 7000 Wohnungen bekamen heuer bereits eine Förderung, nachdem in den Jahren davor in dieser Sparte viel liegen geblieben war. Da will Zauner wieder auf die Bremse steigen. „Es soll keinesfalls zu Überförderungen kommen“, sagt der Landesrat.