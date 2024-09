Stadt will 5000 neue Wohnungen in 6 Jahren bauen

Schiester: „Vieles ist in Schubladen gelandet“

Im Vorfeld der Klausur hatte die Stadtregierung die Wohnbauträger aufgefordert, Ideen einzubringen, wo sie Potenzial für Neubauten und Nachverdichtungen im Bestand sehen. Das habe mehr zu Tage gefördert als gedacht, so Auinger. Auch bereits eingereichte Projekte werden wohl wieder aktiviert. „Ich muss mich wundern, was da alles in den Schubladen verschwunden ist in den letzten Jahren“, teilt Planungsstadträtin Anna Schiester (Grüne) einen Seitenhieb auf die ÖVP aus.