So sehen tierisch engagierte Sieger aus!

Neben Familie und Beruf engagieren sich vier starke Frauen beim Verein „Libelle“ in Jenbach für Tiere in Not: Kastrationsprojekte, die Organisation von Pflegestellen, Auslandstierschutz oder die Versorgung mit Futter steht täglich bei ihnen an der Tagesordnung. Jennifer Stanger und Angela Ortner waren mit Hündin „Maja“ auf Gut Aiderbichl auf der großen Bühne.