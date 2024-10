Eine Gala für die steirischen „Engel der Tiere“

Sie schaffen Unglaubliches, schauen nicht auf die Uhr, rücken bei Wind und Wetter aus, opfern Freizeit und ihr Geld – um jenen zu helfen, die keine Stimme haben. Ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Oftmals unbedankt. Der heutige Abend allerdings gehörte nur ihnen! Schon zum achten Mal wurde der Tierschutzpreis des Landes unter der Federführung von Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ), dem Tierschutzbelange ohne politisches Kalkül am Herzen liegen, gemeinsam mit der „Krone“ verliehen. In einer schönen Gala in der prächtigen Tierwelt Herberstein. Mit einem herzlichen Dank an jene, welche die Jury aus einer großen Anzahl toller Vorschläge heuer ausgewählt hat.