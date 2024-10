Durch die Hölle und zurück: Stauffer vor Highlight

Denn der Bewerb gilt als eines der wichtigsten Rennen in diesem Sport, Teams aus über 40 Nationen treten gegeneinander an. Für Österreich stehen neben Stauffer, der im MXGP startet, Michael Sandner (MX2) und Michael Kratzer (MX Open) am Start. „Da geht es richtig zu, an der Stimmung wird es sicher nicht scheitern“, weiß Stauffer. In der Quali am Samstag will er in die Top-Ten fahren, damit er dem Team Österreich so gut wie möglich helfen kann, in das A-Finale am Sonntag einzuziehen. Dort will der Flachgauer einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern.