Wirbel um neues Fördersystem bei PV-Anlagen

Die Investitionen von Haushalten und Betrieben in erneuerbare Energien sind in Kärnten weiter angestiegen. „Seit Jänner wurden 6502 neue PV-Anlagen vom Land gefördert“, so Landesrat Sebastian Schuschnig. Insgesamt seien heuer sogar 40 Millionen Euro an Förderungen in den Ausbau von PV-Anlagen ausgezahlt worden. Aufgrund des hohen Zuspruchs ist der Fördertopf für Energieförderungen für 2024 bereits ausgeschöpft. „Alle bisher eingelangten Anträge werden aber noch zugesichert.“