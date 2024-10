„Ich habe alles aus meinem neuen Leben verloren!“

Das, was Insider ohnehin stark vermuten, dürfte also tatsächlich recht rasch passiert sein. Ein Teil der Familie will Simone einfach nicht mehr im Geschäft haben. Und das lässt man die 42-Jährige auch entsprechend spüren. Denn Simone wirkt in unserem Gespräch von all der Wucht der Emotionen tief gekränkt: „Ich muss mir selbst eingestehen, dass alles aus meinem neuen Leben nun weg ist.“ Wie sie das meint? „Der Richard ist nicht mehr da, der Job ist weg und wahrscheinlich auch mein Verbleib in seinem Haus.“