Cathy Lugner verrät, wer hinter Simones Aus steckt

Heißt, ohne über Simones Privatvermögen Bescheid zu wissen, gibt's hier so oder so bald Brösel: „Es ist alles sehr, sehr kompliziert, was Richards Versprechungen und Vermögenswerte angeht. Ich habe auch so viele Versprechungen bekommen, oder es wurde medial viel behauptet, was so eben nicht der Fall war. Die Verträge sind schon so konzipiert, dass Kopfschmerzen vorprogrammiert sind. Versprechungen haben nichts mit Verträgen und den rechtlichen Verpflichtungen zu tun, darüber sollte man sich im Vorfeld aber auch bewusst sein.“