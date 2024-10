Tragisches Hundefreund-Drama hat glückliches Ende

„Meine Tochter ist verzweifelt. Ich will nur den Hund zurück, der Rest ist mir egal“, schrieb der Süditaliener Rosario auf seinem Facebook-Account. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den Weiten des Internets und es gab ein glückliches Ende. Doch der Reihe nach: Noch flüchtige Einbrecher suchten am Samstagnachmittag die Familienwohnung von Rosario in Acerra bei Neapel heim und machten sich mit Beute aus dem Staub.