Linzer Kellertheater (fast) auf Krankenschein

Das Geburtstagsstück, das am Donnerstag, 17. Oktober Premiere haben wird, heißt zwar „Nichts als Chaos“, aber in der Regie von Peter Landerl wird man zwei Stunden Unterhaltung mit treffsicheren Pointen und Slapstick erleben. „Die Leute werden auf sehr lustige Weise erfahren, wie es uns als Ensemble geht“, sagt Ortner. Denn die Komödie zeigt eine Theatergruppe mit all ihren Eifersüchteleien, Eitelkeiten, Pannen und Sehnsüchten.