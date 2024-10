„AT-Alert“ nach stürmischer Probe scharfgestellt

So ergingen schrittweise ab Sonntagmittag die ersten „AT-Alerts“ des Landes in unterschiedlichen Dringlichkeitsstufen. Um 11.47 Uhr erfolgte die Premiere in Form des Zivilschutzalarms in Thörl gleich auf dem höchsten Level, drei Stunden später folgten Sturmwarnungen der Stufe 2 für die Bezirke Graz, Graz-Umgebung, Voitsberg, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld. Am Abend wurde entlang der Mürz sowie in Mariazell vor Hochwassergefahr gewarnt. Insgesamt wurden so rund 600.000 Handys in der Steiermark kontaktiert, erklärt Günter Hohenberger von der Landeswarnzentrale.