Fast 1000 Einsätze und „Sisyphus-Arbeit“ bei Strom

Menschen in Fahrzeugen eingeschlossen

Besonders dramatisch: In einigen Fällen wurden Personen in ihren Autos eingeschlossen, nachdem Bäume auf die Fahrbahn bzw. die Fahrzeuge gestürzt waren. Alle Betroffenen konnten in Sicherheit gebracht werden, derzeit gibt es keine Meldungen über Verletzte. In Graz-Umgebung musste die Feuerwehr der Rettung den Weg zu einem Einsatz freimachen, auch hier hatten umgestürzte Bäume die Straße blockiert.