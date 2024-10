Könnte Beckham William und Harry versöhnen?

Prinz William (42) und sein Bart-Vorbild David Beckham trafen sich am Dienstag in der RAF Northolt in Ruislip, um gemeinsam zwei neue Rettungshubschrauber zu inspizieren. Die H135-Hubschrauber der Londoner Air Charity Ambulance sollen künftig in ganz London lebensrettende Einsätze fliegen – ein Projekt, das William als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation besonders am Herzen liegt.