„Mein Erwachsenenvertreter gibt mir kein Geld!“

Was bis vor wenigen Jahren unter Sachwalterschaft bekannt war, heißt nun Erwachsenenvertretung. Der Name ist zwar neu – viele Probleme sind die alten geblieben. Denn nicht immer fühlen sich die Betroffenen richtig vertreten; auch für Angehörige ist es oft schwierig. Anwälte klären über Rechte und Pflichten in dem Bereich auf.