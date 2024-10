Signa Prime fordert 456 Millionen Euro zurück

Diese 442 Zahlungen können 142 potenziellen Anfechtungsgegnern zugeordnet werden. In Summe geht es um 456,1 Millionen Euro, die mit Unterstützung der Wirtschaftsprüfungskanzlei Grant Thornton Austria zurückgeholt werden sollen. Bislang wurden 47 Aufforderungsschreiben mit Fristsetzung zur Rückzahlung versandt (90,6 Millionen Euro). Gegenüber 20 Anfechtungsgegnern sind Klagen in Vorbereitung – dabei geht es in Summe um 77 Millionen Euro, die in die klammen Kassen der Signa Prime zurückfließen sollen.