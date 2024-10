Burgenland: Dort, wo die Promis entspannen

Charity in Donnerskirchen

Sinn für Humor zeigten Fußballgrößen, die beim Charity-Turnier in Donnerskirchen den Golfschläger schwangen. U-21-Teamchef Werner Gregoritsch, Ex-Rapid-Goalie Andreas Koch und Ex-Mattersburg-Torjäger Toni Köszegi waren mittendrin. Abseits vom Green fanden u. a. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, Nationalelf-Legende Kurt Jara, Trainer Heinz Hochhauser und Ex-Goalie Herbert „Funki“ Feurer Zeit, Karikaturist Gerald „Geronimo“ Koller in der Galerie in Rust einen Besuch abzustatten. Das Motto: „Es darf herzhaft gelacht werden!“