FPÖ siegt in Serie – nur ein Bezirk bleibt schwarz

Die SPÖ verlor fast alle Hochburgen

Bittere Niederlagen am laufenden Band musste die SPÖ in ihren Hochburgen hinnehmen. Leoben, Bruck, Kapfenberg, Trofaiach, Mürzzuschlag, Knittelfeld, Judenburg, Zeltweg, Liezen, Leibnitz, Bärnbach, Voitsberg, Deutschlandsberg: Die Liste der auf kommunaler Ebene tiefroten Städte, in denen die Wähler diesmal in Scharen zu den Freiheitlichen überliefen, ist lang. Sogar in Weiz ist die FPÖ mit 26,7 Prozent knapp vor der SPÖ mit 25,6 Prozent. Auffallend: In Kindberg, wo ja ein neues Bundesquartier für Asylwerber für Aufregung und heftigen Widerstand der FPÖ sorgte, fiel der blaue Sieg mit 31 Prozent vergleichsweise moderat aus.