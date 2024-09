Graz-Ergebnisse: SPÖ liegt ganz knapp vorne

Grünen-Chef Werner Kogler war am Vormittag in Graz-Andritz „zuversichtlich“. Wenige Stunden später stand fest: Zumindest in seiner Heimatstadt stürzte die Öko-Partei nicht ganz so weit ab wie im Rest Österreichs. Die Fallhöhe war groß: 2019 machten 27 Prozent der Grazer Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei Kogler und Co., damit waren die Grünen zweitstärkste Kraft. 2024 reichte es für 15,5 Prozent (ohne Briefwahl), im studentischen Geidorf sogar für 20 Prozent.