So reagierten Parteien auf die erste Hochrechnung

Stille bei der ÖVP

Dann war es so weit, die Balken gingen in die Höhe – lauter Jubel bei den Blauen! Anders die Reaktion bei der ÖVP – betretene Mienen, kaum Emotionen. „Wir haben gekämpft, es braucht sich niemand einen Vorwurf machen. Auch nicht Bundeskanzler Karl Nehammer“, so der oö. ÖVP-Chef Thomas Stelzer in einer ersten Reaktion.