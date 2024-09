Stimme erheben | Qual der Wahl

Qual der Wahl. Abhaken können wir mit dem heutigen Tag auch den Wahlkampf, den viele als ruhig, manche gar als zu ruhig einstufen. Das könnte man gelten lassen, wenn man die „Mutter aller Schlachten“ erwartet hatte. Nein, sooo schlimm kam es nicht. Aber so gut wie keiner der Kandidaten ließ durchblitzen, er (oder sie) möge den (oder die) andere(n). Von Karl Nehammer und Werner Kogler, die politisch nichts miteinander am Hut haben, aber einander persönlich offenbar trotzdem schätzen, einmal abgesehen. Aber Nehammer und Babler? Giftig. Kickl und Nehammer? Unmöglich, wie der ÖVP-Kandidat gebetsmühlenartig schwört. Irgendwer wird aber mit irgendwem eine neue Regierung bilden müssen. Es geht um die Wahl des „geringeren Übels“. Die Qual der Wahl: Wem gibt man heute seine Stimme? Wer vertritt die „Stimme Österreichs“, die wir in der „Krone“ in den vergangenen Wochen in den Mittelpunkt gestellt haben, am besten? Die Qual der Wahl: Viele tendieren wohl auch dazu, diesmal taktisch zu wählen. Die einen, um etwas zu fördern, die anderen, um etwas zu verhindern, was ihnen Sorgen macht. Manche, um für oder gegen etwas zu protestieren, andere in der Hoffnung, damit Österreich etwas Gutes zu tun. Was bleibt uns Stimmbürgern? Die nach dem eigenen Gewissen beste Wahl zu treffen. Und die Stimme zu erheben!