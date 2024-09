Ihr Gott ist tot: Hisbollah droht Organversagen

Israels langer Arm trieb ihn in die Isolation. In den vergangenen Jahren trat er in der Öffentlichkeit nur mehr per Videobotschaften auf. Und trotzdem: Seine Worte zogen die schiitische Welt in ihren Bann. 1960 kam er als neuntes von zehn Kindern eines Obst- und Gemüsehändlers zur Welt, 2024 hatte Nasrallah fast Gott-ähnlichen Status.