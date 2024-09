Umfragekaiser landeten fast alle auf Abstellgleis

So ruhig der Wahlkampf ablief, so spannend verspricht der Wahlabend zu verlaufen. Meinungsforscher erwarten ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem derzeit in Umfragen noch führenden FPÖ-Chef Herbert Kickl und Kanzler Karl Nehammer. Dass es heute Abend sogar so knapp werden könnte, dass womöglich noch kein Sieger feststehen wird, hat die ÖVP einer fulminanten Aufholjagd zu verdanken – und die hat sich nicht gerade abgezeichnet.