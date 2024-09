ÖTV-Dame wirft die Nummer eins aus dem Turnier

Wie schon bei ihrem – am Ende recht glatten Achtelfinalsieg über die Holländerin Eva Vedder – startete Julia Grabher (WTA-Nr. 793) nervös in die Partie und kassierte bereits im ersten Spiel ein Break. Das konnte die 28-Jährige zwar postwendend zurückholen, ehe Vandewinkel (WTA-NR. 221) ihr erneut das Service zum 2:1 abnahm. Doch die Vorarlbergerin bewies wie schon am Donnerstag Nervenstärke und glich den zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand zu einem 3:3 aus. In weiterer Folge brachten beide ihr Service durch – bis die Belgierin gegen den Satzverlust servierte. Da nutzte Grabher ihre Chance auf das dritte Break und verwertete nach 57 Minuten ihren ersten Satzball.