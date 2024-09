ÖTV-Lady kommt auf Sardinien immer besser in Fahrt

Danach drohte der Faden allerdings ein wenig zu reißen. Zuerst vergab Julia einen Spielball zum 5:0, worauf Vedder das Rebreak zum 1:4 machte. In der Folge brachten beide ihre Aufschlagspiele durch – bis Grabher auf den 6:3-Matchgewinn serviert. Da ging die Holländerin aber rasch mit 40:0 in Front, konnte aber erst ihre dritte Breakchance verwerten und auf 4:5 verkürzen. Doch die Vorarlbergerin bewies Nerven aus Stahl und verwertertete direkt danach bei Service Vedder ihren ersten Matchball. Nach insgesamt 1:26 Stunden Spielzeit feierte Grabher in Santa Margherita di Pula – die Quali mitgerechnet – mit dem 6:2, 6:4 ihren vierten Matchsieg in Folge.