Sie passt auf, dass bei der Wahl alles glattläuft

„Krone“: Sie sind die Chefin der oberösterreichischen Landeswahlbehörde. Was kann man sich darunter vorstellen?

Magdalena Bigonski: Ich bin im Grunde genommen die Wahlleiterin der Landeswahlbehörde. Es gibt mehrere Wahlbehörden: die Landeswahlbehörde, die Bezirkswahlbehörden, die Gemeindewahlbehörden und auf Bundesebene die Bundeswahlbehörde. Ich leite also die Landeswahlbehörde, die aus Beisitzern, Ersatzbeisitzern und Vertrauenspersonen besteht. Unsere Aufgaben gliedern sich in drei Bereiche: vor der Wahl, am Wahltag und nach der Wahl. Vor der Wahl sind wir dafür zuständig, wenn Parteien ihre Wahlvorschläge einbringen. Bei den großen Parteien ist das unproblematisch, aber Kleinparteien müssen Unterstützungserklärungen einreichen, die wir dann zählen. Das ist oft eine spannende Aufgabe. Ein weiterer Aspekt ist die Organisation der Drucksorten, wie Plakate und Stimmzettel. Bei uns ist das sehr komplex, weil jeder Regionalwahlkreis eigene Stimmzettel hat. Wir stellen sicher, dass alles den Vorgaben des Ministeriums entspricht.