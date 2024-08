Stimmenfang in Oberösterreich ist voll angelaufen

Gewessler morgen in Linz

Auf den Lieblingsgegner im anstehenden Wahlkampf vergaß Nehammer freilich nicht: Dass Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei ihrer Präsentation des Klimaplans am Dienstag von einem Aus des Dieselprivilegs sprach, nahm der ÖVP-Chef dankend auf: „Das Dieselprivileg bleibt“, versicherte er der türkisen Klientel. Gewessler hat schon am Mittwoch die Gelegenheit, in Oberösterreich darauf zu antworten: Sie macht am Abend bei ihrer „Klimatour“ in der DOMbar in Linz Halt.