Unser Wahlmotto: „Mitdenken statt Raunzen!“

Freiheit der Kunst ist hoher Wert

Thomas Baum ist erfolgreicher Drehbuchautor („Der Winzerkönig“), Schriftsteller und Supervisor. Er spricht konkrete Befürchtungen an.

„Krone“: Sehen Sie die Freiheit der Kunst, ein sehr hoher Wert in unserer Gesellschaft, in Gefahr?

Baum: Schauen wir in unser Nachbarland: Mit der regierungsfreundlichen Besetzung von kulturellen Führungspositionen wird in Ungarn direkt Einfluss auf die Freiheit der Kunst genommen. Sogar Inhalte von Büchern werden zensuriert. Wir dürfen uns in Österreich keine Illusionen machen: Die FPÖ wird jede Gelegenheit nützen, um auch im Kunst- und Kulturbereich den demokratiefeindlichen Rückschritt voranzutreiben.