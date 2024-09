Ein Blick zurück vor dem heißen Wahlkampf-Finale

Am 29. September haben wir die Wahl: Wer seine Stimme nicht schon per Briefwahl abgegeben hat, kann dies bald tun. Insgesamt gibt es in Oberösterreich 1,097,763 Wahlberechtigte, gewählt werden darf ab 16 Jahren. Und seit jeher gilt in unserem Bundesland: So wie Oberösterreich wählt, wählt auch der Rest Österreichs.