Warum´s am Attersee besser schmeckt als in Kärnten

Haubenrestaurant direkt am See

Ortswechsel: Im Langostinos von Christian Rutschetschin wird Atterseefisch serviert. Mit einem Schaumsüppchen vom Marchfelder Spargel mit Prosciutto Crisp als Vorspeise, dem Dreierlei Sorbet im Karamellblatt, zwei Glaserln Wein und Gedeck kommt man hier für zwei Personen auf 115 Euro – wohlgemerkt im Haubenrestaurant direkt am See in der Marina. Für die hohen Preise der Kollegen in Kärnten hat Rutschetschin Verständnis: „Es hängt immer alles von den Personalkosten ab. Ich stehe selbst in der Küche, wir bringen das mit meinem feinen Team gut hin. Wenn die Nebenkosten so hoch sind, dass der leere Teller schon 17 oder 18 Euro kostet, also ohne Ware, ist es klar, dass die Preise entsprechend höher sind.“ Das Langostinos ist übrigens eines von drei Hauben-Restaurants am Attersee.