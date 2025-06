80-Jähriger beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen

Gegen 9.45 Uhr am 13. März war die 80-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in der Welser Mitterfeldstraße einkaufen, als sie Opfer eines unbekannten Taschendiebes wurde. Er griff in ihre Handtasche und stahl die Geldbörse der Seniorin, bevor er unbemerkt entkommen konnte.