Drogenlenker stellte sein Auto in Einfahrt ab

Wilde Szenen am Donnerstagnachmittag im Raum Schlierbach (OÖ). Dort lieferte sich ein – wie sich später herausstellte – Drogenlenker eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nachdem er sein Auto an einem Straßenschild stellte er es in einer Einfahrt ab. Zu Ende war die Flucht aber nicht.