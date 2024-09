„Die Politische Bildung geht in Schulen oft unter“

Wie in vielen anderen schulischen Dingen scheint auch bei der politischen Bildung zu gelten: Es kommt auf den Lehrer an. So zumindest die Erfahrung von Xaver Eicher (18), Landesobmann der Union Höherer Schüler (UHS), und nach seiner Matura im Vorjahr derzeit Zivildiener. Aus diesem Grund fordert die UHS auch schon seit mehreren Jahren, dass das Fach Demokratiebildung und Medienkunde ab der siebten Schulstufe fix im Stundenplan verankert werden soll.