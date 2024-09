Politikzentralen beschmiert: Sechs Festnahmen

ÖVP- und FPÖ-Zentrale beschmiert

Die ÖVP-Zentrale in der Innsbrucker Fallmerayerstraße war in den vergangenen Monaten wiederholt mit Farben beschmiert worden. Es wurde auch ein Bekennerschreiben an die Wand geheftet, wobei Bezug auf Morde an Frauen in Österreich genommen wurde. „Unsere Wut an euren Wänden“ prangte etwa auf der Fassade des Gebäudes, zuvor war „Keine einzige weniger“ zu lesen gewesen. Im Bekennerschreiben kritisierten die Täter Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP). Diese verschleiere durch ihre Aussagen das Leid „gezielt“, in dem sie die Taten als Privatsache deklariere, wurde unterstellt. Auch das Bürgerbüro der FPÖ in der Innsbrucker Anichstraße wurde zum Ziel von Vandalen.